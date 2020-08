Tris Bologna in casa Spal

(Fotogramma/Ipa)

Finisce 1-3 il derby tra Spal e Bologna. Dopo un primo tempo non esaltante ma dominato dalla Spal, finito 1-1 con gol e autogol della Spal, alla ripresa il Bologna riprende le redini della partita e accelera, anche grazie all'ingresso in campo di Barrow, che sblocca al 69'. Tre minuti dopo altra rete del Bologna su un passaggio, mancato da Barrow e messo in rete da Poli in scivolata.