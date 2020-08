Australian Open, Fognini fuori agli ottavi contro Sandgren

Foto Fotogramma

Fabio Fognini esce di scena agli ottavi di finale dell'Australian Open, primo torneo stagionale dello Slam. L'azzurro, testa di serie numero 12, è stato sconfitto dallo statunitense numero 100 del mondo Tennys Sandgren per 7-6 (7-5), 7-5, 6-7 (2-7), 6-4 in tre ore e 27 minuti di gioco. Fognini era l'ultimo degli italiani ancora in corsa nel major australiano. Ai quarti di finale, Sandgren affronterà il vincente del match tra lo svizzero Roger Federer, numero 3 del seeding, e l'ungherese Marton Fucsovics.