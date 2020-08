"Con Bryant morta anche una figlia"

(Afp)

Anche Gianna Maria, 13 enne figlia di Kobe Bryant, è morta nell'incidente in cui ha perso la vita il 41enne ex cestista. Lo riferisce il sito Tmz.com, che per primo ha diffuso la notizia della tragedia. Padre e figlia erano in volo in elicottero in California. A bordo, altre 3 persone.

L'elicottero era diretto verso la Mamba Academy, a Thousand Oaks, dove era in programma un allenamento.

Bryant e la moglie Vanessa si erano sposati nel 2001. Dal matrimonio sono nate 4 figlie: Gianna, Natalia, Bianca e Capri.