Serie A, Parma e Verona vincono e sognano l'Europa

(Foto Fotogramma)

Vittorie di Parma e Verona nelle sfide pomeridiane della 21esima giornata del campionato di Serie A. Il Parma fa tre punti importanti in chiave europea agganciando Cagliari e Milan a quota 31 punti grazie al 2-0 del Tardini contro l'Udinese. Nel primo tempo ducali in vantaggio con Gagliolo bravo al 19' a realizzare con un tiro al volo, al 34' il raddoppio di Kulusevski con un tiro centrale che beffa Musso.

Anche il Verona si avvicina alle zone più nobili della classifica grazie alla vittoria per 3-0 contro il Lecce al Bentegodi. Ad aprire le marcature di testa Dawidowicz al 19', Pessina raddoppia, sempre di testa, al 34', all'87' su penalty è Pazzini a fissare il risultato con i giallorossi in 10 dal 67' per l'espulsione di Dell'Orco. In classifica gli scaligeri salgono a 29 punti, fermo a 16 il Lecce quartultimo.

Pareggio 0-0 a Marassi tra Samp e Sassuolo. Una occasione persa per i blucerchiati che non hanno sfruttato la superiorità numerica per l'espulsione di Peluso al 25'. In classifica la squadra doriana sale a 20 punti, a 23 i neroverdi.