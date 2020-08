Federica Pellegrini: "Tutti omaggiano il dio Bryant, noi..."

Foto AFP

Federica Pellegrini la pensa come Marco Belinelli su come la stampa sportiva italiana ha trattato la notizia della morte di Kobe Bryant. L'olimpionica azzurra del nuoto, così come fatto dal giocatore dei San Antonio Spurs, ha pubblicato su Instagram un 'collage' delle prime pagine dei più importanti quotidiani sportivi europei.

"Tutto il mondo rende onore ad un dio dello sport!! E noi?!?!", scrive Pellegrini, che poi aggiunge: "Al netto dell’importanza che ha il calcio nel nostro Bel Paese...tutto ciò è assolutamente sbagliato!! Lo sport per me è altro!! Soprattutto oggi!!". La regina del nuoto italiano conclude il suo post con l'hashtag #onoreakobe.