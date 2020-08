"Kobe Bryant sarà ricordato nei secoli"

(AFP)

"Kobe vivrà per sempre nel cuore di Los Angeles e sarà ricordato nel corso dei secoli come uno dei nostri più grandi eroi". Lo afferma Eric Garcetti, sindaco di Los Angeles, commentando la tragica scomparsa della star del basket Kobe Bryant.

Bryant è morto in un incidente in elicottero: il disastro è avvenuto nell'area di Calabasas, in California. La stella Nba, 41 anni, era in volo con altre 8 persone quando l'elicottero - un Sikorsky S-76 - è precipitato. Tra le vittime anche Gianna Maria, 13 anni, una delle quattro figlie dell'ex cestista.