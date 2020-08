Nuovo ricovero per Mihajlovic

Sinisa Mihajlovic (FOTOGRAMMA/IPA)

Sinisa Mihajlovic è stato ricoverato "all'Istituto di Ematologia 'Seragnoli' per essere sottoposto a una terapia antivirale che può rendersi necessaria, come nel caso in oggetto, dopo il trapianto di midollo osseo da donatore". Lo comunica in una nota l'Azienda Ospedaliero Universitaria di Bologna - Policlinico di Sant'Orsola. "I sanitari ritengono che la durata della degenza ospedaliera dovrebbe essere più breve di quella dei precedenti ricoveri".