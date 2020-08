Australian Open, Thiem elimina Nadal e va in semifinale

Fotogramma

Dominic Thiem elimina il numero uno del mondo Rafael Nadal e stacca il passa per le semifinali dell'Australian Open, primo torneo stagionale dello Slam. L'austriaco, numero 5 del seeding e del ranking Atp, ha sconfitto lo spagnolo per 7-6 (7-3), 7-6 (7-4), 4-6, 7-6 (8-6) in 4 ore e 10 minuti di gioco. Per Thiem è la prima vittoria in carriera contro Nadal in un major e la prima semifinale all'Australian Open. Ora l'austriaco se la vedrà con il tedesco Alexander Zverev, che ha superato lo svizzero Stan Wawrinka con il punteggio di 1-6, 6-3, 6-4, 6-2.