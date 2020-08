Florenzi verso il Valencia

(Foto Fotogramma/Ipa)

Alessandro Florenzi giocherà in prestito secco al Valencia fino a fine stagione. Lo scrive oggi la stampa spagnola. Dopo l'ultimo incontro tra l'agente del giocatore, il club spagnolo e i responsabili della Roma, è stato chiuso un accordo minimo in base al quale il giocatore terminerà la stagione sotto la guida del tecnico Albert Celades. Florenzi resterà fino alla fine della stagione senza diritto e obbligo di riscatto. L'ormai ex capitano giallorosso ha giocato 14 partite di campionato.