"Kobe nel nuovo logo Nba", 2,6 mln di firme per petizione

Foto AFP

"Inserire Kobe Bryant nel nuovo logo del Nba". E' questo l'obiettivo della petizione on line lanciata dopo la morte della leggenda del basket statunitense, vittima di un incidente in elicottero insieme alla figlia 13enne Gianna e ad altre 7 persone. "Con la scomparsa prematura e inaspettata del grande Kobe Bryant, firma questa petizione nel tentativo di immortalarlo per sempre nel nuovo logo Nba", si legge nel testo della petizione, lanciata tramite la piattaforma Change.org. Sono già state raccolte oltre 2,6 milioni di firme, con l'obiettivo dichiarato di arrivare a 3 milioni ormai alla portata.