Sei Nazioni, Italia parte con una batosta in Galles

(Fotogramma)

Esordio negativo per l'Italia nel Sei Nazioni di rugby. Al Principality Stadium di Cardiff gli azzurri rimediano una sonora sconfitta contro il Galles. I dragoni si impongono per 42-0 in un match senza storia.

I padroni di casa archiviano la pratica in mezz'ora, volando sul 21-0 prima della fine del primo tempo. In avvio di ripresa, tracce di azzurro prima che riprenda il monologo dei detentori del titolo. Lo score assume proporzioni imbarazzanti e si chiude con il rotondo 42-0.