Australian Open, Djokovic trionfa per l'ottava volta

(Fotogramma)

Novak Djokovic trionfa per l'ottava volta in carriera all'Australian Open, prima prova stagionale del Grande Slam disputata a Melbourne. Il serbo conquista il suo 17esima major grazie al successo in 5 set sull'austriaco Dominic Thiem con il punteggio di 6-4, 4-6, 2-6, 6-3, 6-4 dopo 4 ore e 3 minuti di gioco. Grazie a questa vittoria il serbo domani tornerà al primo posto del ranking mondiale sorpassando lo spagnolo Rafael Nadal.