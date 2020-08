Piccinini: "Juve non mandi Nedved a fare la morale"

(Foto Fotogramma)

"Al di là del merito dei casi di oggi, un consiglio gratis alla Juventus: per fare la morale agli altri sul comportamento da tenere a fine gara non mandi Nedved, spesso protagonista di sceneggiate irrispettose e intimidatorie verso gli arbitri". Lo scrive su twitter il celebre telecronista Sandro Piccinini dopo le polemiche che hanno fatto da sfondo al match tra Juventus e Fiorentina, vinto dai bianconeri per 3-0 grazie a due rigori trasformati da Cristiano Ronaldo e al sigillo finale di De Ligt. Nel post gara, proprio Nedved è stato protagonista di un duro botta e risposta con il patron della Fiorentina, Rocco Commisso.