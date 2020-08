Serie A, doppio Lukaku a Udine e Inter in scia alla Juve/Classifica

Foto AFP

L'Inter passa a Udine con una doppietta di Lukaku, torna alla vittoria dopo tre pareggi di fila e mantiene invariato il distacco dalla Juventus nella classifica della serie A. I nerazzurri si impongono per 2-0 alla Dacia Arena con due reti del bomber belga nella ripresa, si riprendono il secondo posto in classifica 'usurpato' per qualche ora dalla Lazio e si riportano a -3 dai bianconeri.

Per oltre un'ora i friulani riescono a contenere senza troppi patemi la spinta della squadra di Conte, poi si accende Lukaku con un micidiale uno-due. Il numero 9 sblocca il risultato al 64' con una rasoiata di sinistro su assist di Barella, poi al 71' raddoppia dagli 11 metri. L'arbitro Di Bello assegna il rigore per punire un'uscita a valanga di Musso sull'ex di turno Sanchez, entrato nella ripresa al posto del giovane Esposito, e dal dischetto Lukaku realizza con freddezza regalando altri tre punti preziosi alla sua Inter.