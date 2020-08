Serie A, Lazio show con Caicedo-Immobile e Spal k.o. /Risultati

Foto AFP

La Lazio si lascia alle spalle il mezzo passo falso nel derby di domenica scorsa e travolge all'Olimpico per 5-1 la Spal conquistando la dodicesima vittoria nelle ultime 13 partite. Il successo sugli estensi permette ai biancocelesti di salire a 49 punti in classifica, a 5 lunghezze dalla capolista Juventus. Gli emiliani restano desolatamente ultimi con 15 punti insieme al Brescia. A decidere il match le doppiette di Immobile e Caicedo e la rete di Adekanye, per gli ospiti in gol Missiroli.

Partenza sprint dei vincitori dell'ultima Supercoppa italiana che passano in vantaggio dopo soli 4 minuti. Angolo di Luis Alberto dalla destra, Lulic prolunga la traiettoria verso il palo lontano dove spunta Immobile che insacca sotto la traversa da due passi.

Al 16' arriva il raddoppio, tutto parte da una giocata di Caicedo che libera Luis Alberto: il numero 10 conduce la ripartenza centrale e apre per Lazzari, diagonale destro che si schianta sul palo, l'attaccante ecuadoriano a rimorchio insacca a porta vuota di destro.

Alla mezz'ora la squadra di Inzaghi cala anche il tris con il 25° centro in Serie A di Immobile: Lazzari parte in progressione sulla fascia destra e poi serve in profondità il numero 17 che aggira Berisha in uscita e va a segno con un pallonetto da posizione defilata. Un minuto più tardi si vedono gli estensi con un tiro di Di Francesco che si stampa sul palo. Al 38' Caicedo cala il poker dopo una splendida combinazione con la scatenato Immobile.

Nella ripresa, al 13', arriva anche il quinto centro per i padroni di casa con il primo gol tra i professionisti di Adeknaye che sfrutta un cross di Lazzarri e supera Berisha. Al 20' arriva anche la rete della bandiera per gli estensi con Missiroli a segno con un bel sinistro dopo un'azione personale. Il match in pratica finisce qui con la Lazio che non affonda il piede sull'acceleratore e la Spal incapace di creare altri pericoli a Strakosha.