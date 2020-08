Panchina d'oro a Gasperini, è miglior tecnico serie A

(Foto Fotogramma/Ipa)

Il migliore allenatore di serie A 2018/2019 è Gian Piero Gasperini, tecnico della Atalanta. A lui va il premio Panchina d'oro assegnato dalla Figc oggi al Centro tecnico federale di Coverciano a Firenze. Gasperini con 22 voti ha prevalso su Massimiliano Allegri (6) e Sinisa Mihajlovic (13). Il riconoscimento è stato consegnato dal presidente della Figc, Gabriele Gravina.

"E' un grande orgoglio ricevere un premio prestigioso come questo - ha commentato Gasperini - Non posso che condividerlo con tutto il mio staff, l'intera società e i giocatori. Ma voglio condividere il premio anche con tutta Bergamo, perché anche la città è stata protagonista di una stagione eccezionale".

Gasperini ha poi voluto dedicare il premio "a tutti gli allenatori, perché facciamo una professione veramente difficile, segnata da molte tensioni, sia prima che dopo le partite, e spesso anche quando vinciamo. Al tempo stesso dobbiamo sempre pesare che siamo dei privilegiati e quando arriva una soddisfazione come questa è una grande, vera emozione".

La 'Panchina d'argento' è stata assegnata all'allenatore del Lecce Fabio Liverani, quale miglior tecnico in serie B per la promozione in serie A raggiunta alla guida dei salentini. "Per me è un onore vincere questo premio -ha commentato Liverani- Ho iniziato da poco questo percorso però ricevere questo riconoscimento da chi fa questo mestiere da tanti anni è un orgoglio. Questo premio per me è un punto di partenza per il futuro e lo condivido col mio staff e i miei giocatori".