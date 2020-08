Virus, Cannavaro contro i pregiudizi: "Orgoglioso di questa Italia"

Foto Xinhua

"Questa è l’Italia di cui sono orgoglioso. Forza Wuhan! Forza Cina!", firmato Fabio Cannavaro. Il campione del mondo 2006 lo ha scritto su twitter in italiano e in cinese, abbinando al suo post il video del flash mob del giovane italo-cinese che a Firenze, con occhi bendati e mascherina, ha esposto un cartello con su scritto 'Io non sono un virus". Nel filmato si vedono i passanti che abbracciano il ragazzo, togliendogli la mascherina. L'ex difensore, Pallone d'Oro dopo la vittoria ai Mondiali con l'Italia, attualmente allena proprio in Cina il Guangzhou.