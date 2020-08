Lazio-Verona 0-0, i pali fermano i biancocelesti

(Afp)

La Lazio sbatte contro il Verona, non va oltre lo 0-0 e perde la chance di scavalcare l'Inter al secondo posto. I biancocelesti devono accontentarsi di un pareggio casalingo nel recupero della 17esima giornata della Serie A. La formazione di Inzaghi preme ma non sfonda, colpendo due pali con Luis Alberto. Lo 0-0 spinge i capitolini a 50 punti, ad una lunghezza dall'Inter e a 4 dalla Juventus capolista. Il Verona, che nel finale sfiora il colpaccio con Borini, si conferma una delle sorprese della stagione e con 31 punti rimane agganciato al treno per l'Europa League.