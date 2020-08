Ladri smontano macchina della mamma di Zaniolo

Dal profilo Instagram di Francesca Costa

Ennesima sorpresa negativa per la mamma di Nicolò Zaniolo, Francesca Costa. Dopo la rapina e il furto dell'auto, questa volta la vettura della mamma del giocatore della Roma è stata completamente smontata. Nella notte i ladri hanno aperto la macchina e rubato parte della carrozzeria interna, dal volante al computer di bordo, come si evince dall'immagine postata su Instagram da Francesca Costa in una stories dove ha scritto: "Meno male che ci si ama, fosse il contrario mi dovrei far spiegare qualche passaggio. Buona giornata a voi che non perdete il vizio di farci delle gradite sorprese".