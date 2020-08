Derby nerazzurro, Inter-Milan 4-2 e Conte in vetta /Classifica

(Afp)

L'Inter vince il derby con una rimonta super e aggancia la Juve in vetta alla classifica. I nerazzurri battono il Milan per 4-2 recuperando dallo 0-2. I rossoneri, protagonisti di un eccellente primo tempo, al riposo sono avanti di 2 reti grazie alle marcature di Rebic (40') e di Ibrahimovic (46'). Nella ripresa, però, il copione cambia in modo radicale. La formazione allenata da Conte riapre la gara al 51' con Brozovic, che buca Donnarumma con un sinistro al volo dal limite dell'area. Passano meno di 2 minuti e il pareggio è cosa fatta.

Imbucata per Sanchez, che evita l'offside per millimetri, sponda per l'accorrente Vecino e conclusione vincente: 2-2. Il sorpasso si concretizza al 70'. Corner da destra, De Vrij azzecca il colpo di testa che spedisce la palla nel sette: 3-2. Il Milan prova l'assalto finale e all'89' va vicinissimo al gol. Ibra decolla e colpisce di testa, palo pieno. Dall'altra parte, allo scadere, non sbaglia Lukaku: 4-2, game over. Derby nerazzurro e Inter in vetta con la Juve.