Napoli ko in casa, Lecce passa al San Paolo /Risultati

Colpo pesantissimo del Lecce nella corsa salvezza. La squadra di Liverani si impone in trasferta sul Napoli per 3-2. Passo indietro per gli azzurri di Gattuso che resta fermo a 30 punti, mentre i salentini salgono a 22. Grande protagonista della gara Lapadula, autore di una doppietta al 29' e al 61', terzo gol del Lecce firmato da Mancosu all'82. Al Napoli non sono bastate le reti di Milik al 48' e Callejon al 90'.