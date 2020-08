Vianello contro telecronisti derby: "Ne abbiamo abbastanza"

Foto Ipa/Fotogramma

"Il destino gioca contro il Milan. E gioca a favore dell'Inter. Peccato. Speriamo però che almeno il prossimo derby non giochino con i nerazzurri anche i due telecronisti. Anche no, grazie". Lo scrive su twitter il giornalista e tifoso rossonero Andrea Vianello all'indomani della vittoria in rimotna dell'Inter nel derby della Madonnina. Più della sconfitta, Vianello non sembra avere digerito la telecronaca della coppia Trevisani-Adani: "Ne abbiamo abbastanza", scrive chiudendo il suo post.