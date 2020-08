Coppa Italia, Inter-Napoli 0-1 in semifinale andata

(Fotogramma/Ipa)

Un capolavoro di Fabian Ruiz decide la semifinale di andata tra Inter e Napoli in Coppa Italia: 0-1 al Meazza. Lo spagnolo va in gol al 57' dopo un contropiede rapidissimo del Napoli e malgrado il veloce ricompattamento della difesa nerazzurra. Ruiz cerca spazio verso il centro e lo trova, gran sinistro d'effetto che si infila nell'angolo superiore sinistra, battendo un incolpevole Padelli.

Al 74' la prima vera occasione dell'Inter, con la coppia Lautaro-Lukako che per la prima volta in partita funziona: grande penetrazione sotto rete dell'argentino, in servizio per Lukaku che non riesce a concludere a pochi centimetri, pallone sul palo e Ospina agguanta il rimbalzo. A niente serve l'ingresso di Eriksen, malgrado due cannonate delle sue. Impenetrabile la difesa del Napoli, bravissimo Ospina a sventare l'ultima occasione dell'Inter a 40 secondi dalla fine dei 94 minuti.