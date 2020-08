Kobe Bryant, funerali già celebrati in forma privata

Foto AFP

Si è celebrato venerdì scorso il funerale privato per Kobe Bryant e la figlia Gianna, alla presenza degli amici dei familiari più stretti e di pochi amici. La leggenda dei Los Angeles Lakers e la figlia 13enne sono stati sepolti al Pacific View Memorial Park di Corona del Mar in California. La notizia delle avvenute esequie si è avuta grazie ai certificati di morte emessi dal Dipartimento di sanità pubblica della Contea di Los Angeles. Massima riservatezza, quindi, così come dalle volontà della famiglia e della moglie Vanessa Laine.

I certificati, oltre alle date relative alla sepoltura, elencavano anche le cause della morte di Kobe e Gianna Bryant avvenuta a seguito di un trauma contusivo, con un decesso avvenuto in modo ‘immediato' nell'incidente di elicottero del 26 gennaio scorso sulle colline di Calabasas. Si svolgerà invece il 24 febbraio allo Staples Center di Los Angeles la cerimonia pubblica per ricordare il 'Black Mamba'.