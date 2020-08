Sinner, che impresa: a 18 anni prima vittoria con un top ten

Foto Fotogramma

Prima vittoria in carriera contro un top ten per Jannik Sinner. A soli 18 anni l'altoatesino ha sconfitto in due set il belga David Goffin, numero 10 del ranking Atp e quarta testa di serie, qualificandosi per i quarti di finale del torneo Atp 500 di Rotterdam (veloce indoor, montepremi 2.013.855 euro). Sinner, numero 79 del mondo, si è imposto con il punteggio di 7-6 (8-6), 7-5 in due ore di gioco. Ora si giocherà un posto in semifinale contro lo spagnolo Pablo Carreno Busta, numero 30 del mondo.