Tripletta del Genoa, Bologna sconfitto /Tabellino

(Fotogramma/Ipa)

Seconda vittoria di fila e quarto risultato utile consecutivo per il Genoa che si impone 3-0 sul campo del Bologna conquistando tre punti fondamentali nella lotta per la salvezza (TABELLINO). I liguri si impongono grazie ai gol di Soumaoro al 28', al capolavoro di Sanabria al 44' e al calcio di rigore trasformato da Criscito al 90'.

A compromettere la partita della squadra di Mihajlovic l'espulsione di Schouten al 34', a cui si aggiunge quella di Denswil per doppia ammonizione all'89'. I felsinei rimangono così fermi a 33 punti in settima posizione, mentre i ragazzi di Davide Nicola restano 18esimi ma salgono a quota 22, a una sola lunghezza dai 'cugini' della Sampdoria.

Il vantaggio degli ospiti arriva grazie a Soumaoro che sfrutta un cross teso in area di Masiello e in spaccata batte Skorupski. Pochi minuti dopo brutto fallo di Schouten du Behrami e Massa dopo aver rivisto al Var l'intervento con il piede a martello espelle l'olandese.

Prima della fine del tempo il Genoa raddoppia con una splendida azione di Sanabria che prende palla nella sua metà campo anticipando Denswil su una palla di nessuno, poi fila via tra le maglie avversarie che cercano invano di ritrovare la posizione, arriva al limite e in diagonale supera Skorupski.

Nella ripresa sterile predominio territoriale dei felsinei che non riescono però a trovare lo spunto vincente e anzi subiscono il terzo gol al 90' con un calcio di rigore concesso da Massa per un fallo di Denswil su Sturaro in area. Nell'occasione il difensore olandese subisce il secondo cartellino giallo e viene espulso. Dagli 11 metri Criscito spiazza Skorupski e manda i titoli di coda del match.