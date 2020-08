Sexy ricatto a Mario Balotelli

(Foto Afp)

Una vicentina, che all’epoca dei fatti aveva fra i 16 e i 17 anni, rischia di finire a processo per rispondere di tentata estorsione. Con lei, anche il suo avvocato. Avrebbero ricattato Super Mario Balotelli, l’ex campione fra gli altri dell’Inter e della Nazionale oggi in forza al Brescia. Lo rivela il Giornale di Brescia'.

"Dopo un incontro amoroso con lui, a cui aveva fatto credere di essere maggiorenne, la giovane - spiega il quotidiano - gli avrebbe chiesto 100mila euro, altrimenti lo avrebbe denunciato per violenza sessuale. E il suo avvocato avrebbe contattato il direttore di un settimanale per 'vendergli' la notizia. Ma Balotelli non aveva pagato e aveva sporto denuncia ai carabinieri".