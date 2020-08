Laureus Awards, vincono Hamilton e Messi

Lewis Hamilton, il più grande campione di Formula Uno della sua generazione e Lionel Messi, il più grande calciatore del mondo, hanno vinto il prestigioso Laureus World Sportsman of the Year Award (Sportivo dell’anno), in occasione della 20esima edizione dei Laureus World Sports Awards, che si è tenuta a Berlino. Hamilton, sei volte campione di Formula Uno, e Messi, sei volte FIFA World Player of the Year, erano così allineati in termini di risultati ottenuti nel 2019 che persino la Laureus World Sports Academy, la massima giuria sportiva, non ha saputo scegliere, optando per un pari merito per la prima volta nei 20 anni di storia dei Laureus Awards.

I vincitori sono stati rivelati durante l'evento che ha riunito le più grandi leggende dello sport in occasione della cerimonia di premiazione dei Laureus Awards, che quest'anno celebra il suo 20° anniversario. La cerimonia è stata presentata dall'attore Hugh Grant e le leggende dello sport, del passato e del presente, prima di iniziare la cerimonia hanno omaggiato Kobe Bryant, la figlia Gianna e le altre persone scomparse nell’incidente con l’elicottero dove hanno perso la vita.