Il Napoli ha battuto il Brescia 2-1 grazie ai gol di Insigne (su rigore) e Ruiz. Per il Brescia ha segnato Chancellor. Il Brescia è andato in vantaggio al 27' del primo tempo, il Napoli lo ha raggiunto al 5' del secondo tempo grazie a Insigne e lo supera al 9' con Ruiz. Un terzo gol del Napoli, di Mertens al 19', è annullato per fuorigioco.