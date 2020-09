Coronavirus, rinviata Ascoli-Cremonese di Serie B

Foto Fotogramma

Ascoli-Cremonese, partita valida per la 25esima giornata di Serie B e previsto per sabato pomeriggio alle 15, è stata rinviata a data da destinarsi. La decisione è stata presa dal Gos (Gruppo operativo sicurezza) per l'emergenza Coronavirus che ha interessato nelle ultime ore alcune aree della provincia di Cremona.