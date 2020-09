Bologna-Udinese finisce 1-1: Palacio replica a Okaka

(Fotogramma)

Palacio replica a Okaka nel recupero e finisce così sul punteggio di 1-1 l'anticipo del 25° turno di Serie A tra Bologna e Udinese giocato al 'Dall'Ara'. Un punto a testa che permette ai rossoblù di salire a quota 34 in decima posizione, mentre i friulani sono 14esimi insieme al Torino con 27 punti. I bianconeri passano in vantaggio poco dopo la mezz'ora con Okaka. Calcio di punizione dalla destra pennellato da De Paul, il numero 7 si libera al centro dell'area e di testa, tutto solo, non lascia scampo a Da Costa. La replica dei felsinei è in un gran tiro di Barrow dai 30 metri che termina di poco fuori.

Nella ripresa crescono i ragazzi di Mihajlovic e al 25' costruiscono un bella azione: Barrow cerca Baldursson, giovane del 2002 entrato al posto di Skov Olsen, che trova la giocata con il tacco e serve Orsolini, l'esterno tenta la conclusione di prima ma il suo tiro è deviato da Nuytinck in angolo. Poco dopo ancora Orsolini sfiora il pari ma il suo piatto sinistro finisce fuori di un soffio. L'assedio finale rossoblù dà i suoi frutti al 92': cross di Tomiyasu dalla destra, Palacio è il più veloce di tutti e trafigge Musso. Proteste dell'Udinese, ma la posizione è regolare: il gol viene convalidato dopo un check al Var.