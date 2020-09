Coronavirus, ipotesi Juventus-Inter in chiaro in tv

Foto Fotogramma

Vista l'emergenza coronavirus in alcune regioni e la conseguente decisione di giocare alcune partite a porte chiuse, a quanto si apprende, Sky sta valutando l'ipotesi, subordinata a un eventuale accordo con la Lega calcio, di trasmettere in chiaro almeno la partita Juventus-Inter, in programma domenica sera, su Tv8. Ciò potrebbe salvaguardare sia chi aveva acquistato il biglietto sia chi è titolare di abbonamento.

Anche la Figc, a quanto si apprende, da ieri durante la task force sta studiando soluzioni per tutelare i tifosi anche e soprattutto dopo i recenti provvedimenti con Agcm, autorità con la quale la Figc dialoga da domenica sin dalle prime avvisaglie di criticità per il diffondersi del Coronavirus in alcune regioni.

"Juventus-Inter in chiaro? Sono decisioni che prendono le leghe, io non entro in scelte autonome del mondo del calcio", dice il ministro per lo sport, Vincenzo Spadafora. "So -aggiunge- che alcune società hanno detto che giocare a porte chiuse crea dei danni, ma noi non lo abbiamo imposto, come noi non decidiamo i calendari delle varie federazioni".

Per quanto riguarda la possibilità che la decisione di giocare a porte chiuse venga estesa ad altre zone d'Italia, il ministro spiega che "al momento non ci sono le condizioni per estendere i provvedimenti restrittivi ad altre regioni".

"Per esempio stasera Napoli-Barcellona si disputerà regolarmente perché non ci sono elementi per le porte chiuse. Viaggi degli atleti da Nord a Sud? Purché non lo si faccia dalle zone focolaio, e non si può fare, non diventa fattore di rischio", risponde Spadafora.