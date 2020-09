Coronavirus, rimandata Irlanda-Italia del Sei Nazioni

(Foto Fotogramma/Ipa)

La partita del Sei Nazioni Irlanda-Italia del 7 marzo prossimo è stata rinviata per l'emergenza coronavirus. Lo comunica la Federugby irlandese in una nota in cui si afferma di aver accolto le raccomandazioni del ministro irlandese della Salute, Simon Harris.

"Inizieremo immediatamente a lavorare con i nostri partner delle Sei Nazioni per esaminare la possibilità di riprogrammare le partite -scrive la federazione irlandese- e speriamo di avere un aggiornamento su questo nei prossimi giorni".