Coronavirus, Lecce-Atalanta: termoscanner per tifosi bergamaschi

(Fototogramma)

Nel comitato provinciale ordine pubblico svoltosi a Lecce, ieri sera, è stato stabilito, a quanto si apprende, di sottoporre i tifosi bergamaschi al loro arrivo nella zona di prefiltraggi, per la gara tra Lecce e Atalanta, valida per la 26esima giornata di Serie A, prima dell’accesso ai tornelli del settore ospiti, a termoscanner ed altre prescrizioni secondo i protocolli diramati dal ministero della salute per gli arrivi negli aeroporti.