Coronavirus, Marotta: "Preoccupato per rinvio Juve-Inter"

(Fotogramma /Ipa)

"Siamo in un momento delicato in cui ci sono problematiche di salute ed economia e lo sport viene dopo, ma facendo autocritica la cosa poteva essere affrontata prima senza prendere decisioni all'ultimo momento, e questo lo affermo in maniera molto decisa". Sono le parole dell'amministratore delegato dell'Inter, Giuseppe Marotta, in merito alla decisione della Lega di Serie A di rinviare al 13 maggio le 5 partite che si sarebbero dovute giocare nel weekend a porte chiuse.

"La prima cosa è la tutela della salute di tutti, questo è il primo obiettivo, poi parlando di calcio cerchiamo di affrontare un criterio univoco. In questo momento sono molto preoccupato perché vedo anche la prossima giornata da gestire ed è difficile alla luce di un calendario pieno di impegni - prosegue il dirigente nerazzurro ai microfoni di Sky Sport -. Chiediamo di convocare un assemblea quanto prima o un consiglio Figc. La Lega ha deciso così, prendiamone atto. Il criterio di questa domenica tocca diverse partite, mi riferisco a Udinese-Fiorentina, prendere una decisione all'ultimo momento si poteva anche evitare".

"Siamo in una situazione di emergenza che coinvolge il Paese e dobbiamo avere grande rispetto per la salute. Sul piano sportivo lo stesso criterio va adottato anche per le prossime partite, confrontarci nell'ottica di pianificare il campionato. Ci siamo trovati davanti a questa repentina decisione della Figc, comprensibile per la tutela dei cittadini, ma dall'altra sono preoccupato che se viene prorogato il blocco in Emilia, Veneto e Lombardia, mi chiedo come riusciremo a gestire alcune partite della prossima giornata dove vengono coinvolte anche squadre che hanno partite europee. Siamo in una situazione di difficile gestione, credo che il rinvio debba essere necessariamente adottato anche la prossima domenica", ha aggiunto Marotta.