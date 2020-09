Salvini: "Juve-Inter si doveva giocare"

(Fotogramma)

"Rinviare Juve-Inter a maggio, che senso ha???". Matteo Salvini, con un tweet, esprime disapprovazione per il provvedimento che ha disposto il rinvio del big match Juve-Inter a maggio. La sfida era programmata per domani sera all'Allianz Stadium. "Porte aperte o porte chiuse, per me si doveva giocare e offrire agli Italiani qualche ora di serenità e al mondo un’immagine di tranquillità", scrive il leader della Lega.