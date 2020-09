Coronavirus, Petrachi: "Stop campionato sarebbe stato più corretto"

(Fotogramma /Ipa)

"La Roma ha sempre giocato, non è stata toccata da questo provvedimento. Avremmo avuto necessità di fermarci perché abbiamo giocato tanto, ma non siamo qui per fare polemiche. Forse fermare totalmente il campionato sarebbe stato più corretto. E' una cosa straordinaria, qualsiasi cosa si fa si tende a sbagliare. Bisogna lasciar decidere gli organi competenti per la salute di tutti". Lo ha detto il ds della Roma, Gianluca Petrachi a Sky prima della gara tra Roma e Cagliari in relazione alle decisioni della Lega per il coronavirus.