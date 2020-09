Coronavirus, proposta Juve-Inter al 9 marzo

(Afp)

Il recupero delle gare rinviate della 26esima giornata di Serie A, inizialmente previste a porte chiuse, saranno recuperate nel week-end del 7-8-9 marzo. Questa l’intesa raggiunta anche grazie al lavoro della FIGC, a quanto apprende l’Adnkronos, al termine del consiglio straordinario di Lega. Questa mattina il Presidente della Lega Serie A Paolo Dal Pino ha infatti incontrato a Roma il Presidente della Figc Gabriele Gravina, che in prima persona si è subito attivato in tutte le sedi, ed insieme hanno individuato, coinvolgendo i consiglieri federali della Lega Serie A, una soluzione per il recupero delle partite rinviate. Il consiglio di Lega dopo oltre due ore e mezza di riunione in call conferenze è uscito positivo eccettuata la criticità non ancora risolta legata al recupero di Inter-Sampdoria.

Ad ogni modo l’impianto del nuovo calendario della Serie A è stato condiviso anche dal club nerazzurro e riprogrammato a salvaguardia della regolarità della competizione, permettendo di affrontare la situazione di emergenza legata al Coronavirus che tocca non solo il mondo del calcio, ma l'intero Paese grazie all’unita di intenti che ha guidato il processo decisionale con l'impegno congiunto di Lega Serie A, Figc e Club nel trovare il migliore percorso. Il presidente della Lega di A Paolo Dal Pino ha inviato una comunicazione a tutti i club per condividere le scelte e si attende per domani mattina le risposte delle società. Intanto, a quanto si apprende in pochissimo tempo sono già arrivati i riscontri positivi da almeno sei club tra cui Roma, Atalanta, Lazio e Brescia.

Secondo la nuova riprogrammazione Sampdoria-Verona è prevista ‪sabato 7 marzo‬ alle 20,45, Udinese-Fiorentina ‪domenica 8 marzo‬ alle 20,45, mentre le sfide Milan-Genoa, Parma-Spal e Sassuolo-Brescia sono state riprogrammate dalle Lega Serie A per ‪lunedì 9 marzo‬ alle ore 18,30. Il big match Juventus-Inter ‪il 9 marzo‬ alle 20,45. la 17esima giornata di Serie A slitterebbe così al 12-13-14 maggio, con l'ultima giornata il week del ‪24 maggio‬ e la Finale di Coppa Italia prevista il ‪20 maggio‬ grazie all’intervento della FIGC sulla Uefa.