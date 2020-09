Coronavirus, cancellata la maratona di Roma

"Questo è il messaggio che Acea Run Rome The Marathon non avrebbe mai voluto scrivere, ma purtroppo in conseguenza dell’emergenza sanitaria in corso e in base a quanto stabilito nel decreto del Consiglio dei ministri del 4 marzo 2020, l’Acea Run Rome The Marathon del 29 marzo è stata cancellata". E' quanto annunciano gli organizzatori della maratona di Roma.

"Acea Run Rome The Marathon ha lavorato e investito tanto, l’ha fatto con passione e professionalità. Cambiando nome, logo e comunicazione, pensando ad una maratona e ad un villaggio tutto nuovo. Era stato preparato un grande percorso con musica e sorprese che siamo certi avrebbero fatto restare a bocca aperta i maratoneti provenienti da tutto il mondo. Acea Run Rome The Marathon è stata insieme ai runner negli allenamenti Get ready che ha organizzato gratuitamente a Roma e in tante città italiane, li ha incontrati e con loro ha riso e condiviso emozioni, progetti e soprattutto gli obiettivi del tempo da fare in gara. Sono stati fotografati, filmati e repostate le loro storie, i loro allenamenti e i loro traguardi per migliaia di volte", scrivono gli organizzatori.

"Acea Run Rome The Marathon ora congela questa esperienza, questa passione, questo desiderio. La salute è l’unico bene che non va mai messo in pericolo, ma vuole fare una promessa: raddoppierà gli sforzi, l’entusiasmo, il colore. La città eterna, le sue bellezze, la sua storia sono qui e saranno qui per l’eternità".