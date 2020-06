Serie A, la Juve batte l'Inter e torna al primo posto

Foto AFP

La Juventus batte l'Inter e torna in vetta al campionato di serie A. Il big match dell'Allianz Stadium, giocato a porte chiuse e in un'atmosfera surreale a causa delle limitazioni legate all'emergenza coronavirus, è finito 2-0 per i bianconeri. Dopo un primo tempo equilibrato, con occasioni da entrambe le parti, nella ripresa la Juventus ha conquistato i tre punti con le reti di Ramsey (54') e Dybala (67'). La squadra di Sarri scavalca così la Lazio in vetta alla classifica con 63 punti, a +1 sui biancocelesti. L'Inter resta ferma a quota 54 punti con una partita in meno rispetto alle due rivali scudetto.