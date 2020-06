Coronavirus, 'sospese Champions ed Europa League'

(AFP)

Champions League ed Europa League sospese per coronavirus. Lo anticipa il quotidiano spagnolo 'Marca'. Dopo la sospensione della Liga per almeno le prossime due giornate, la Uefa ha deciso lo stop anche per la Champions League (ieri sera si sono giocate due gare degli ottavi di ritorno) e l'Europa League (ci cui invece oggi si giocherebbero gli ottavi d'andata). Troppi casi e squadre coinvolte, tra cui la Juventus con il contagio di Daniele Rugani e il Real Madrid finito in quarantena (compresa la squadra di basket, è stato trovato positivo un cestista).