Coronavirus, positivo un membro del team Pirelli di F1

Foto Fotogramma

Un membro del team Pirelli di F1 è risultato ieri positivo al test del Covid-19 effettuato a Melbourne. Lo rende noto Pirelli, fornitore unico di pneumatici per il 'Circus', spiegando che "la persona sta osservando le disposizioni previste dalle autorità sanitarie australiane. Queste ultime hanno verificato, e comunicato a Pirelli, che non ha avuto contatti che richiedano l’adozione di misure sanitarie preventive nei confronti di terzi". "Pirelli -si legge in una nota- sta monitorando attivamente la situazione secondo le procedure delle autorità ed i protocolli aziendali".