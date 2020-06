Coronavirus, Spadafora: "Serie A il 3 maggio? Andrei cauto, non a porte aperte"

Foto Fotogramma

Il campionato di Serie A può ricominciare il 3 maggio? "Il 3 maggio è la data che auspichiamo, ma non diamolo per certo. Le decisioni si prendono sulla base della situazione che cambia ed evolve...il 3 maggio è la data possibile, ma non lo darei per certo" e in ogni caso "è difficile pensare a partite a porte aperte" già da quella data. Lo dice il ministro dello Sport Vincenzo Spadafora a Speciale Tg3. "Andrei molto cauto, è più un auspicio che non una certezza. Del resto, il mondo del calcio ha capito molto in ritardo e adesso di vedono le conseguenze. Eviterei di ripetere quella noncuranza che la Lega di Serie A ha dimostrato", rimarca Spadafora.