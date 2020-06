Nella foto Luka Jovic (Fotogramma/Ipa)

I calciatori serbi Luka Jovic del Real Madrid e Nikola Ninkovic dell'Ascoli sono stati denunciati per aver violato l'obbligo dell'autoisolamento una volta tornati nel loro Paese, in seguito allo stop ai campionati in Spagna e Italia a causa dell'emergenza Coronavirus. Lo riportano i media serbi.