Coronavirus, Higuain stop a quarantena e vola in Argentina

Foto Fotogramma

L'attaccante della Juventus Gonzalo Higuain ha lasciato l'isolamento scattato dopo il caso di positività del compagno di squadra Daniele Rugani ed è volato in Argentina per tornare dalla sua famiglia, autorizzato dal club bianconero. Il 32enne è partito da Torino con un volo privato, che ha effettuato un paio di scali prima di arrivare a Buenos Aires. Higuain ha lasciato l'Italia -secondo quanto riferito da Sky Sport - perché in possesso dei risultati del test che acclaravano la sua negatività al coronavirus.