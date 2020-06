Olimpiadi, Cio non esclude rinvio: "Vita è priorità"

(Fotogramma)

Il Comitato esecutivo del Cio, riunitosi oggi, sta studiando diverse opzioni per le Olimpiadi in seguito alla pandemia da coronavirus: tra queste il rinvio, mentre la cancellazione non viene presa in considerazione e viene del tutto esclusa.

Il Comitato, si legge nella comunicazione del Cio, "in pieno coordinamento e partenariato con il Comitato organizzatore di Tokyo 2020, le autorità giapponesi e il governo metropolitano di Tokyo, avvierà discussioni dettagliate per completare la valutazione del rapido sviluppo della situazione sanitaria mondiale e il suo impatto sui Giochi olimpici, tra cui lo scenario del rinvio. Il Cio è fiducioso di aver portato a termine queste discussioni entro le prossime quattro settimane".

"L'excecutive board del Comitato olimpico internazionale -si legge ancora- ha sottolineato che una cancellazione dei Giochi Olimpici di Tokyo 2020 non risolverebbe nessuno dei problemi né aiuterebbe nessuno. Pertanto, la cancellazione non è all'ordine del giorno".

"Le vite umane hanno la precedenza su tutto, inclusa lo svolgimento dei Giochi", scrive il Cio in una lettera aperta alla comunità mondiale degli atleti.

"Il Cio vuole far parte della soluzione. Pertanto abbiamo fatto nostro questo principio guida per salvaguardare la salute di tutti i soggetti coinvolti e per contribuire a contenere il virus. Vorrei, e tutti stiamo lavorando per questo, che la speranza espressa da così tanti atleti, Noc e federazioni di tutti e cinque i continenti sia soddisfatta: che alla fine di questo tunnel buio che stiamo attraversando tutti insieme, senza sapere per quanto tempo, la fiamma olimpica sarà una luce" che ne segna la fine.