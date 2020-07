Coronavirus, Cozzoli: "Sport si faccia trovare pronto a ripartenza"

"I tempi di una ripartenza dello sport in Italia? La ripartenza è decisa dal governo e dal comitato scientifico, però lo sport insegna tante cose, anche ad esser pronti, e noi dobbiamo utilizzare anche questa situazione di emergenza per cogliere delle opportunità, imparare a fare cose nuove ed uscirne più forti e preparati. Situazioni straordinarie richiedono interventi straordinari, e Sport e Salute, insieme al Governo vuole adottare nuove strategie per essere pronti a scendere in campo con una nuova forza ed una nuova progettualità". Lo ha detto il presidente e ad di Sport e Salute Vito Cozzoli all'Adnkronos sulla ripartenza dello sport in Italia.

Secondo Cozzoli c'è anche la possibilità di promuovere investimenti nell'ambito sportivo, lo sport può e deve aprirsi, ci sono delle opportunità, dobbiamo vedere lo sport non solo come strumento di promozione sociale e di valori educativi, ma anche come un volano di crescita e di sviluppo economico del Paese", ha aggiunto Cozzoli.

Sul tema specifico della ripartenza del calcio, il numero uno di Sport e Salute ha rimarcato che "lo svolgimento dei campionati professionistici è legato alle decisioni del Governo in ordine alla ripartenza della fase due, è quindi un tema di più ampia portata in cui lo sport deve confrontarsi con l'esigenza di salute pubblica più generale. E' un tema medico e di salute pubblica che il Governo sta sicuramente valutando in queste ore".

"I pagamenti alle Federazioni? Noi stiamo aspettando le risorse dal Ministero dell'Economia e delle Finanze e anche in questa situazione difficile, di straordinarietà, faremo di tutto per procedere immediatamente alle erogazioni, perché siamo consapevoli che le Federazioni sportive ne hanno bisogno, quindi appena arriveranno le risorse, noi il giorno dopo provvederemo ad erogarle, speriamo dopo Pasqua", ha risposto Cozzoli. "Noi siamo pronti, ci siamo già organizzati sotto il profilo delle procedure e appena arriveranno le risorse non perderemo tempo e provvederemo immediatamente".