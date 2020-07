Binaghi su Atp Finals: "pronti a organizzare evento eccezionale"

“Saremo in grado, assieme al Comune, alla Regione e al ministero dello Sport, di fare una manifestazione eccezionale rispondendo in pieno alle attese del territorio. Sarà la prima grande manifestazione in Italia di livello mondiale a livello sportivo, segnerà la ripresa del nostro Paese dopo l’emergenza che stiamo vivendo. Ce la metteremo tutta”. Con queste parole rilasciate all’Adnkronos il presidente della Federtennis, Angelo Binaghi, ha voluto commentare l'approvazione da parte della Camera della legge olimpica, che contiene le disposizioni urgenti per l'organizzazione e lo svolgimento dei Giochi olimpici e paralimpici invernali di Milano-Cortina 2026 e delle Atp Finals di Torino.

“Sulla parte delle Finals devo ringraziare innanzitutto il ministro dello Sport, il Governo, e tutto il Parlamento per la grande fiducia che hanno riposto in noi. I riscontri da tutti i punti di vista, quindi anche dei partner internazionali, sono al di là delle più rosee previsioni “, conclude il n.1 della Fit.