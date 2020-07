Ciclismo, il comune dell'Eroica scrive a Conte e Colao: "scelga noi per test su fase 2"

"Gaiole in Chianti si candida ad essere il Comune che in Italia riapre per primo e progetto pilota della fase 2". Lo fa sapere Giancarlo Brocci il fondatore dell'Eroica, la classica granfondo su strade bianche in Toscana, diventata in 23 anni di esistenza un fenomeno esportato anche in Giappone, California e Sudafrica. La proposta è in una lettera inviata al presidente del Consiglio, Giuseppe Conte, che tra l'altro è indirizzata anche a Vittorio Colao, a capo della task force nominata da Conte per la cosiddetta fase 2 e a sua volta ciclista amatoriale: "mi hanno detto che ha partecipato un paio di volte all'Eroica, ma non riesco a trovare sue foto altrimenti gliele avrei allegate", sottolinea Brocci.

"Ti chiediamo di considerare l’idea che Gaiole in Chianti, ad oggi zero contagi, divenga un progetto pilota del Governo -scrive a nome di tutti i proponenti Michele Pescini, sindaco di Gaiole in Chianti, rivolgendosi a Conte-. Noi candidiamo un territorio presidiato e pronto di 2700 abitanti distribuiti su 129 Kmq. Penso che potremmo partire subito, per primi, magari insieme a tutti gli altri piccoli comuni a contagio zero o molto basso, fornendo così un esperimento che potrebbe essere utile all’intero paese".

"Ti scrive un territorio che in quei valori ha investito, credendoci, quando non andava di moda farlo, e che oggi ha ottenuto risultati eccellenti. I nostri 29 centri abitati testimoniano un distanziamento sociale che viene dalla notte dei tempi, distante ma solidale in cui convivono oltre 20 associazioni di volontariato attive in ogni settore, dal sociale allo sport".

L'appello al presidente del Consiglio, oltre al sindaco, è sostenuto e firmato da Emanuela Stucchi Prinetti presidente della Pro loco, Francesco Ricasoli presidente dell'Associazione Viticoltori di Gaiole e consigliere Chianti Classico, Giancarlo Brocci ideatore dell'Eroica, Cristina Capitini presidente della consulta delle associazioni di Gaiole, Lorenzo Chini macellaio social, Federico Verzuri presidente casa di riposo di Gaiole, Ugo Pagano professore economia all'Università di Siena, Matthew Spender scultore.