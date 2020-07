Sarri: "Primo viaggio a fine emergenza? A Roma per finale Coppa Italia"

Il tecnico della Juventus, Maurizio Sarri

"Il primo viaggio alla fine dell'emergenza coronavirus? A Roma per la finale di Coppa Italia, poi qualsiasi tappa europea perché vorrebbe dire che saremo andati avanti in Champions League". Lo dice l'allenatore della Juventus, Maurizio Sarri, intervenendo al format di JTv 'A Casa Con la Juve'.

"In questo momento non ho la testa completamente libera, ho comunque riguardato alcune partite nostre per schiarirmi le idee -aggiunge il tecnico toscano parlando di come sta trascorrendo il periodo di isolamento tra le mura domestiche-. Ora si deve pensare che l'estate la faremo, speriamo, giocando quindi penso sia giusto staccare un po'. Anche perché faremo probabilmente fra questa stagione e la prossima 14-15 mesi di fila. Guardo qualche partita del passato e ogni volta che vedo il Milan di Sacchi mi rendo conto che erano vent'anni avanti e poi leggo molto"